Özgü Kaya tatilin keyfini çıkarıyor! Sarı bikinisiyle adeta şov yaptı

Adı Efsane, Kimse Bilmez, Üç Kız Kardeş ve Güzel Aşklar Diyarı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dizisinin erken final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçti.

Şimdilerde özel davetlerde boy gösteren Özgü Kaya'nın son olarak Murat Dalkılıç’la aşk yaşadığı iddia edildi.

Özel hayatıyla dikkat çeken Kaya şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Soluğu Çeşme'de alan ünlü isim sarı bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Özgü Kaya'nın minik bikinisiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'fiziği mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.