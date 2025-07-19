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Özgü Kaya tatilin keyfini çıkarıyor! Sarı bikinisiyle adeta şov yaptı

Son dönemde Murat Dalkılıç’la aşk yaşadığı konuşulan ünlü oyuncu Özgü Kaya şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. Sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Çeşme'de alan Kaya sarı bikinisiyle adeta şov yaptı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

Özgü Kaya tatilin keyfini çıkarıyor! Sarı bikinisiyle adeta şov yaptı
Öznur Yaslı İkier

Adı Efsane, Kimse Bilmez, Üç Kız Kardeş ve Güzel Aşklar Diyarı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özgü Kaya son dizisinin erken final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye geçti.

Şimdilerde özel davetlerde boy gösteren Özgü Kaya'nın son olarak Murat Dalkılıç’la aşk yaşadığı iddia edildi.

Özgü Kaya tatilin keyfini çıkarıyor! Sarı bikinisiyle adeta şov yaptı 1

Özel hayatıyla dikkat çeken Kaya şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Soluğu Çeşme'de alan ünlü isim sarı bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

Özgü Kaya tatilin keyfini çıkarıyor! Sarı bikinisiyle adeta şov yaptı 2

YORUM YAĞDI

Özgü Kaya'nın minik bikinisiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özgü Kaya tatilin keyfini çıkarıyor! Sarı bikinisiyle adeta şov yaptı 3

Sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'fiziği mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

Özgü Kaya tatilin keyfini çıkarıyor! Sarı bikinisiyle adeta şov yaptı 4

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
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