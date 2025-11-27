Palu Ailesi belgesel oluyor! HBO Türkiye duyurdu, sosyal medya yıkıldı

atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katılan Palu ailesi, Ocak 2019'dan bu yana Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık 2018'de, 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla Anlı'nın sunduğu programa başvurdu. Ancak programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

O dönem Türkiye'yi ayağa kaldıran Palu Ailesi şimdi belgesel oluyor. HBO Max Türkiye'nin resmi X hesabı, Türkiye'de büyük yankı uyandıran Palu ailesi olayının suç belgeseli olarak ekrana geleceğini açıkladı.

Platform bu duyuruyu 'Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi belgeseli. Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla yeniden açılıyor. Yakında HBO Max'te' yazısıyla paylaştı.

Bu paylaşım X'te çok fazla yorum aldı; paylaşıma "Türkiye'de belgesel yap yap bitmez", "Merak ettim", "Bunu net izlerim", "Kim bilir daha bilmediğimiz ne detaylar var" yorumları geldi.