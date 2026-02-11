MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pelin Akil'in eski eşi Anıl Altan önce paylaştı sonra sildi! 'Yeni aşka yelken açtı'

Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan 2025 yılında 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almışlardı. Bir süredir özel hayatlarıyla göz önünde olan ünlü çiftten Anıl Altan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Anıl Altan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı kısa sürede sildi.

Pelin Akil'in eski eşi Anıl Altan önce paylaştı sonra sildi! 'Yeni aşka yelken açtı'
Öznur Yaslı İkier

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.

Pelin Akil in eski eşi Anıl Altan önce paylaştı sonra sildi! Yeni aşka yelken açtı 1

Boşanmanın ardından ilk aşk söylentileri Anıl Altan'dan geldi. Altan'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşım sosyal medyada "Yeni aşk mı başlıyor?" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Pelin Akil in eski eşi Anıl Altan önce paylaştı sonra sildi! Yeni aşka yelken açtı 2

Altan'ın yanındaki ismin Handan Buse Gürcan olduğu öğrenildi. Aşk iddialarının hızla yayılmasının ardından Altan bu kareyi sildi.

Pelin Akil in eski eşi Anıl Altan önce paylaştı sonra sildi! Yeni aşka yelken açtı 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyirci şaştı kaldı! "Eleni sen şaka mısın?"Seyirci şaştı kaldı! "Eleni sen şaka mısın?"
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Nazan kimdir? Görüntüleri ortaya çıktıDidem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Nazan kimdir? Görüntüleri ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.