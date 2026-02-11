Pelin Akil'in eski eşi Anıl Altan önce paylaştı sonra sildi! 'Yeni aşka yelken açtı'

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.

Boşanmanın ardından ilk aşk söylentileri Anıl Altan'dan geldi. Altan'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşım sosyal medyada "Yeni aşk mı başlıyor?" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Altan'ın yanındaki ismin Handan Buse Gürcan olduğu öğrenildi. Aşk iddialarının hızla yayılmasının ardından Altan bu kareyi sildi.