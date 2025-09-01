Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşikat'a bomba bir isim daha... Tarih belli oldu

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde oyuncu değişiklikleri dikkat çekmeye devam ediyor. 2 Nisan'da düzenlenen tüketim boykotuna sosyal medyada destek veren başrol oyuncusu Aybüke Pusat, diziden apar topar çıkartılmıştı.

Diziden, “Kraliçe” karakterine hayat veren Tuvana Türkay’ın da yeni sezonda olmayacağı öğrenilmişti. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizide yeni isimler kadroya girmeye başladı.

TRT1’in beş yıldır pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi “Teşkilat”ın 6. sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

YENİ İSİM KADROYA GİRDİ

Eylülün ikinci haftasına yetiştirilmesi planlanan Tims&B imzalı dizinin kadrosuna genç kuşağın başarılı isimlerinden biri olan Buçe Buse Kahraman katıldı.

Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı, Burak Arlıer’in yönettiği dizide Buçe Buse Kahraman “Bahar” rolüne hayat verecek. Kaybettiği annesiyle ilgili travma yaşayan Bahar’ın yolu klinikte Yunus Emre Yıldırımer'ın hayat verdiği Korkut karakteriyle kesişecek.