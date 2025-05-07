Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşkilat'a yeni bir isim

TRT1’in Teşkilat dizisinin 'Neslihan' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotunda destek paylaşımı yaptığı nedeniyle apart topar dizinin kadrosunda çıkarılmıştı.

Pusat'ın çıkarılmasının ardından dizide ayrılık iddiaları peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde 'Kraliçe' karakterine hayat veren Tuvana Türkay'ın diziden ayrılıp ayrılacağı söylenmişti.

Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de diziye veda edeceği öğrenildi. Tüm bu yaşananların yanı sıra Teşkilat'ın uzun süredir merakla beklenen Albay Nazım'ını canlandıracak oyuncu belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta aktör Hazım Körmükçü yeni sezonu da çekilecek olan bol aksiyonlu “Teşkilat” dizisinin Albay Nazım’ı oldu.