MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşkilat'a yeni bir isim

Aybüke Pusat’ın boykot desteği sonrası diziden çıkarılmasının ardından gözler Teşkilat dizisinin kadrosuna çevrilmişti. Diziden Tuvana Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Teşkilat dizisine yeni bir ismin dahil olacağı öğrenildi.

Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşkilat'a yeni bir isim
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in Teşkilat dizisinin 'Neslihan' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotunda destek paylaşımı yaptığı nedeniyle apart topar dizinin kadrosunda çıkarılmıştı.

aybüke 1

Pusat'ın çıkarılmasının ardından dizide ayrılık iddiaları peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde 'Kraliçe' karakterine hayat veren Tuvana Türkay'ın diziden ayrılıp ayrılacağı söylenmişti.

kraliçe

Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de diziye veda edeceği öğrenildi. Tüm bu yaşananların yanı sıra Teşkilat'ın uzun süredir merakla beklenen Albay Nazım'ını canlandıracak oyuncu belli oldu.

HAZIM

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta aktör Hazım Körmükçü yeni sezonu da çekilecek olan bol aksiyonlu “Teşkilat” dizisinin Albay Nazım’ı oldu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evleniyor mu? Son paylaşımı gündemdeEvleniyor mu? Son paylaşımı gündemde
Davayı kaybetti! Tazminat ödeyecekDavayı kaybetti! Tazminat ödeyecek

Anahtar Kelimeler:
teşkilat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde, Türkiye'den beklenen açıklama geldi

Dünya diken üstünde, Türkiye'den beklenen açıklama geldi

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Dev köşkün satışı iptal edildi... Nedeni: 'Deprem'

Dev köşkün satışı iptal edildi... Nedeni: 'Deprem'

Parola: 22! Özgür Özel'in "şok formülü" CHP kulislerinden sızdı

Parola: 22! Özgür Özel'in "şok formülü" CHP kulislerinden sızdı

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.