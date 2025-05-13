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Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşkilat dizisi için sete çıkmadan projeye veda etti

Aybüke Pusat’ın boykot desteği sonrası diziden çıkarılmasının ardından gözler Teşkilat dizisinin kadrosuna çevrilmişti. Diziden Tuvana Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de ayrılacağı iddiaları gündeme gelirken yeni bir ismin dahil olacağı duyurulmuştu. Diziye 'Nazım Albay' karakteri için Hazım Körmükçü katılacaktı. Ancak ünlü isim projeye dahil olmadan veda etti.

Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Teşkilat dizisi için sete çıkmadan projeye veda etti
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in Teşkilat dizisinin 'Neslihan' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotunda destek paylaşımı yaptığı nedeniyle apart topar dizinin kadrosunda çıkarılmıştı.

Pusat'ın çıkarılmasının ardından dizide ayrılık iddiaları peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde 'Kraliçe' karakterine hayat veren Tuvana Türkay'ın diziden ayrılacağı söylenmişti.

Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de diziye veda edeceği öğrenildi. Tüm bu yaşananların ardından diziye yeni bir ismin dahil olacağı öğrenilmişti.

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Teşkilat'ın uzun süredir merakla beklenen Albay Nazım'ını canlandıracak oyuncu belli olmuş ve sete çıkacaktı.

VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI

Ancak beklenen gibi olmadı ve ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden fotoğrafına yapılan bir yoruma verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

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'Kalbi temiz olanın hikayesi mutlu biter' notu ile bir karesini yayınlayan Körmükçü'ye 'Sizi Teşkilat'ta görmek süper. Merakla bekliyoruz' yorumu yapıldı.

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Ünlü oyuncu 'Ben değilim, ama teşekkür ederim' yanıtı verdi. Böylelikle Hazım Körmükçü'nün sete çıkmadan projeye veda ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat teşkilat
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