Pınar Altuğ kızı Su ile davete katıldı! Kıyafetine eleştiri yağdı! Yine sessiz kalmadı

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

Oyuncu çift, 2009'da Su ismini verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili, sosyal medyadan sık sık aile pozlarını paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, 16 yaşında olan kızı Su Atacan ile yeni karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan'ın karesi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme bir takipçisi 'Kızınızı bırakın çocukluğunu yaşasın. Çok kadın gibi giyiniyor. Yaşına uygun giyinmesini tavsiye ederim.' yorumunda bulundu.

YANIT GECİKMEDİ

Pınar Altuğ yapılan bu eleştiriye yine kayıtsız kalmadı ve 'Su 16 yaşında, kendi kararlarını veren bir genç kız. Bu yaşlarda artık o kadar karışamıyorsunuz.' yanıtını verdi.