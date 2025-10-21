MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pınar Altuğ kızı Su ile davete katıldı! Kıyafetine eleştiri yağdı! Yine sessiz kalmadı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, bu kez kızı Su ile paylaştığı yeni fotoğrafla gündem oldu. Pınar Altuğ kızına yapılan eleştiriye verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Pınar Altuğ kızı Su ile davete katıldı! Kıyafetine eleştiri yağdı! Yine sessiz kalmadı
Öznur Yaslı İkier

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

Oyuncu çift, 2009'da Su ismini verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Pınar Altuğ kızı Su ile davete katıldı! Kıyafetine eleştiri yağdı! Yine sessiz kalmadı 1

Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili, sosyal medyadan sık sık aile pozlarını paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, 16 yaşında olan kızı Su Atacan ile yeni karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ kızı Su ile davete katıldı! Kıyafetine eleştiri yağdı! Yine sessiz kalmadı 2

Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan'ın karesi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme bir takipçisi 'Kızınızı bırakın çocukluğunu yaşasın. Çok kadın gibi giyiniyor. Yaşına uygun giyinmesini tavsiye ederim.' yorumunda bulundu.

Pınar Altuğ kızı Su ile davete katıldı! Kıyafetine eleştiri yağdı! Yine sessiz kalmadı 3

YANIT GECİKMEDİ

Pınar Altuğ yapılan bu eleştiriye yine kayıtsız kalmadı ve 'Su 16 yaşında, kendi kararlarını veren bir genç kız. Bu yaşlarda artık o kadar karışamıyorsunuz.' yanıtını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galaya damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest ettiGalaya damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti
Son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sokak stili tam not aldıSon pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sokak stili tam not aldı

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.