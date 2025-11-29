MAGAZİN

Pınar Altuğ'u görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan 51 yaşındaki Pınar Altuğ yıllar önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Altuğ'un 19 yaşındaki halini görenler tanıyamadı.

Öznur Yaslı İkier

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.

Evlendiği günden bu yana eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ ise eleştirilere kulak asmıyor.

Altuğ, hatta geçen günlerde katıldığı bir programda "Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" demişti.

GENÇLİK HALİ GÜNDEMDE

Instagram hesabını aktif kullanan Pınar Altuğ son olarak 32 yıl önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 51 yaşındaki Pınar Altuğ, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!"

Altuğ'un bu karesi kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'çok güzel', 'her haliyle güzel', 'doğal güzel' gibi yorumlar yapıldı.

