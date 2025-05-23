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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a karşılıksız çek suçlaması! Şirketi hakkında icra takibi başlatıldı

Pınar Altuğ ile evliliğinin ardından oyunculuğu bırakıp ticarete atılan Yağmur Atacan hakkında karşılıksız çek suçlaması ortaya çıktı. Denizli'de faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üreten bir firma, Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu şirket üzerinden yapılan alım sonrası kendilerine kesilen çekin karşılıksız çıkması üzerine yargı yoluna gitti.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a karşılıksız çek suçlaması! Şirketi hakkında icra takibi başlatıldı

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Doktorlar'da canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Atacan, Pınar Altuğ ile evliliğinin ardından oyunculuğu bırakıp ticarete atılmıştı.

Ünlü isim hakkında şaşırtan bir iddia ortaya çıktı. Yağmur Atacan'ın şirketi hakkında yasal süreç başlatıldı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üretimi yapan firma ile ünlü oyuncu Yağmur Atacan’ın sahibi olduğu evcil hayvan mama şirketi, 1 yıl önce ticari faaliyetlere başladı.

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Denizlili firmaya, son aylarda alınan ürünlere karşılık olarak söz konusu şirkete ait 761 bin 510 liralık çek verildi. 27 Nisan 2025 tarihli verilen çekin günü geldiğinde bankaya giden firma yetkilileri, aldıkları cevap karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Çekin karşılıksız olduğunu öğrenen firma, hem Yağmur Atacan’a hem de şirket çalışanlarına ulaşmaya çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Denizli firmasının şikayeti üzerine başlayan alacak davasında, yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

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'İCRA TAKİBİ BAŞLATTIK'

Çözüm için denedikleri tüm yolların sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvurduklarını ifade eden mama firması Finans Müdürü Sadri Porhan, "Denizli’de yaş mama ve konserve üreten bir firmayız. Yağmur Atacan’ın sahibi olduğu Xpet Evcil Hayvan Ürünleri şirketiyle yaklaşık 1 yıldır ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Son 2-3 aya ilişkin alınan ürünler için firmaya ait çekler verdi. Bu çeklerden bir tanesinin günü geldi ve bu çek karşılıksız çıktı. Günü gelmemiş çeklerimiz de var. Kendisine ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Sonuç olarak kendisi ile ilgili idari ve icra takibi başlattık" dedi.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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