Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, bu kez kızı Su ile paylaştığı yeni fotoğrafla gündem oldu. Pınar Altuğ kızının yer aldığı defileden kareleri paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

Oyuncu çift, 2009'da Su ismini verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili, sosyal medyadan sık sık aile pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Altuğ, 16 yaşında olan kızı Su Atacan ile Dülük Antik Kenti’nde Cumhuriyet’in 102. yılı için düzenlenen Tuba Ergin defilesinde podyuma çıktı.

Pınar Altuğ’un, “Hayatımızın en özel gecelerinden biri… ve podyumda kızımız Su” sözleriyle paylaştığı bu geceden kareler tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Adı gibi su gibi maşallah', 'Annesinin izinde', 'Annesi gibi', 'Çok güzel bir kız' gibi yorumlar yapıldı.

