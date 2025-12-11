Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor! Derin dekoltesiyle iddiasını ortaya koydu

GQ Men of the Year 2025 Ödül Töreni dün akşam gerçekleşti. Gecede Yılın Oyuncusu, Mert Yazıcıoğlu olurken Yılın Kadını'ı ise Sinem Ünsa oldu. Ünlülerin akın ettiği gecede Pınar Altuğ tarzıyla adından söz ettirdi.

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Altuğ gecede iddialı bir seçim yaptı.

51 yaşındaki Altuğ'un düğmelerini tamamen açtığı gömleği ve derin dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.

Oyuncu ve sunucunun bu haline "Kadın yaşına rağmen çok iyi", "Kim der 51 muhteşem fizik", "Fiziği çok iyi" yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ uzun zamandır yoga yapıyor ve formunu korumak için sporunu da aksatmıyor.