Pınar Saka'dan Aleyna yorumu: Canbay'ın soruşturmasını daha samimi buldum

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun tutuklanmasından sonra cezaevindeki haline dair iddialar gündeme geldi. Emrullah Erdinç'in iddialarını paylaştığı video altına ise Pınar Saka'dan dikkat çeken yorumlar geldi.

Pınar Saka Survivor'da kavga ettiği Aleyna hakkında "Ay yazık, Kubilay gökyüzünü hiç görebilecek mi bir daha?! Ya da Kubilay’ın annesi adapte olabilecek mi oğlunun vefat fikrine?" dedi.

Daha sonra Aleyne-Canbay ilişkisine dair kendisine yapılan yorumlara da yanıt veren Saka şunları yazdı:

"...bu söyledikleriniz Aleyna’nın kanıtlanmamış iddiaları. Ben Canbay’ın soruşturmasını daha samimi ve gerçekçi buldum ki görüntüler de Canbay’ın haklılığını kanıtlıyor. Hatta bu inandığınız iddialar Canbay tarafından zaten iftira ve hakaret davası olarak açıldı. Bence siz birine duyduğunuz sempatiyle mantıktan ve gerçeklikten uzaklaşmayın, objektifliğe davet ediyorum sizi."