Pis Yedili’nin Alice’si Ecem Karavus kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ayşegül Aldinç, Asuman Dabak, Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Pis Yedili dizisinde Alice karakterine hayat veren Ecem Karavus bir süredir gözlerden uzak yaşam sürüyor.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ecem Karavus, yaz sezonunun ardından rotasını bir kez daha tatile çevirdi.

Bu kez Fethiye'ye giden Ecem Karavus, kasım ayında denizin keyfini çıkararak adeta yazı geri getirdi.

Sosyal medya hesabından tatilinden kareler paylaşan oyuncu, denize girdiği anları da takipçileriyle paylaştı.

Ecem Karavus'a sosyal medyada; 'İzlerken üşüdüm', 'Ben bugün İstanbul’da kürk giydim', gibi yorumlar yapıldı.