MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pis Yedili’nin Alice’si Ecem Karavus kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Bir dönemin efsane dizisi Pis Yedili'de hayat verdiği Alice karakteriyle büyük beğeni toplayan Ecem Karavus şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ecem Karavus, kasım ayında denize girerek yazı Fethiye'de uzattı. Ünlü ismin bikinili karelerine yorum yağdı.

Pis Yedili’nin Alice’si Ecem Karavus kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarına yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ayşegül Aldinç, Asuman Dabak, Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Pis Yedili dizisinde Alice karakterine hayat veren Ecem Karavus bir süredir gözlerden uzak yaşam sürüyor.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ecem Karavus, yaz sezonunun ardından rotasını bir kez daha tatile çevirdi.

Pis Yedili’nin Alice’si Ecem Karavus kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarına yorum yağdı 1

Bu kez Fethiye'ye giden Ecem Karavus, kasım ayında denizin keyfini çıkararak adeta yazı geri getirdi.

Pis Yedili’nin Alice’si Ecem Karavus kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarına yorum yağdı 2

Sosyal medya hesabından tatilinden kareler paylaşan oyuncu, denize girdiği anları da takipçileriyle paylaştı.

Pis Yedili’nin Alice’si Ecem Karavus kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarına yorum yağdı 3

Ecem Karavus'a sosyal medyada; 'İzlerken üşüdüm', 'Ben bugün İstanbul’da kürk giydim', gibi yorumlar yapıldı.

Pis Yedili’nin Alice’si Ecem Karavus kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarına yorum yağdı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmini Mücella yapmıştı! Formda kalma sırrını verdiİsmini Mücella yapmıştı! Formda kalma sırrını verdi
Kainat Güzellik Yarışması'nda şaşırtan anlar! Güzeller oteli tek tek terk ettiKainat Güzellik Yarışması'nda şaşırtan anlar! Güzeller oteli tek tek terk etti

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.