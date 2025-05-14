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Popstar Rıza Tamer yıllar sonra ortaya çıktı! Sokakta söylediği şarkılarla viral oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

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Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada dolaşan bir video, kısa sürede viral haline geldi. Yerde gitarıyla şarkı söyleyen kişinin kimliği günler sonra belli oldu ve o ismin Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer olduğu anlaşıldı. Uzun zaman sonra çıkardığı şarkıyla dünya listelerine giren Rıza Tamer şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Günlerdir şarkı söylediği videolar sosyal medyada yayılan bir isimle ilgili şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Yerde gitarıyla şarkı söyleyen kişinin bir dönemin popüler yarışması Popstar'a katıldığı öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videodaki kişinin Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer olduğu anlaşıldı. Yıllar sonra ortaya çıkan Rıza Tamer uzun zaman sonra seslendirdiği "Benden Sonra" şarkısıyla dünya listelerine girmeyi başardı.

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Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Rıza Tamer, müzik şirketiyle yaşadığı sorunlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak yardım istedi.

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'YOLUMU AÇMANIZI İSTİYORUM'

Tamer çektiği videoda; "Bir şarkıyla dünya listelerine girdim. Ancak müzik şirketleriyle yaşadığım sorunlar nedeniyle turne yapamıyor, şarkılarımı bile satamıyorum. Yolumu açmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı popstar
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