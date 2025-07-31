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Programı bir anda bıraktı! Nur Viral'e teklif yağıyor...

Hafta içi her gün Beyaz TV’de yayınlanan ‘Hayatta Her Şey Var’ programıyla ekranlara gelen Nur Viral, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşıla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Ünlü sunucuya istifa sonrası teklif yağıyor.

Programı bir anda bıraktı! Nur Viral'e teklif yağıyor...
Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programla izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özel hayata, evliliğe ve yaşama dair konuları ele alan Nur Viral 27 Haziran günü sezon finali yaparak ekrana veda etmişti. Viral, sezon finalinin ardından programı bıraktığını açıkladı.

Programı bir anda bıraktı! Nur Viral e teklif yağıyor... 1

Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; 'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir.' ifadelerini kullanmıştı.

Programı bir anda bıraktı! Nur Viral e teklif yağıyor... 2

TEKLİF YAĞIYOR

Şimdilerde kendi YouTube kanalında program yapan Nur Viral'e teklif yağdığı öğrenildi. Magazin Mahallesi'nin kulislerden edindiği bilgilere göre; ünlü sunucunun Show Tv, Now ve TYT gibi kanalların yanı sıra bir çok yapımcıdan da teklif aldığı ve görüştüğü söyleniyor.

Nur Viral'in yeni yayın dönemi için kiminle anlaşma sağlayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Viral
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bende teklif ediyrum
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