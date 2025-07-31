Programı bir anda bıraktı! Nur Viral'e teklif yağıyor...

Ünlü sunucu Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programla izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özel hayata, evliliğe ve yaşama dair konuları ele alan Nur Viral 27 Haziran günü sezon finali yaparak ekrana veda etmişti. Viral, sezon finalinin ardından programı bıraktığını açıkladı.

Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; 'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir.' ifadelerini kullanmıştı.

TEKLİF YAĞIYOR

Şimdilerde kendi YouTube kanalında program yapan Nur Viral'e teklif yağdığı öğrenildi. Magazin Mahallesi'nin kulislerden edindiği bilgilere göre; ünlü sunucunun Show Tv, Now ve TYT gibi kanalların yanı sıra bir çok yapımcıdan da teklif aldığı ve görüştüğü söyleniyor.

Nur Viral'in yeni yayın dönemi için kiminle anlaşma sağlayacağı ise henüz bilinmiyor.