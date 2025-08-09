MAGAZİN

Programı bir anda bıraktı! Nur Viral'in yeni adresi sonunda belli oldu

Hafta içi her gün Beyaz TV’de yayınlanan ‘Hayatta Her Şey Var’ programıyla ekranlara gelen Nur Viral, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Beyaz Tv'den ayrıldığını duyurmuştu. Ünlü sunucuya istifa sonrası teklif yağdı. Nur Viral ise yeni kanalıyla anlaşma sağladı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programı sunuyor. Özel hayata, evliliğe ve yaşama dair konuları ele alan Nur Viral 27 Haziran günü sezon finali yaparak ekrana veda etmişti.

Nur Viral daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Beyaz Tv'den ayrıldığını duyurdu. Viral paylaşımında; 'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir.' demişti.

YENİ KANALI BELLİ OLDU

Beyaz Tv'den ayrıldığını duyuran ünlü sunucuya istifa sonrası adeta teklif yağdı. Viral ise sonunda kararını verdi.

Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği “Nur Viral’le Sen İstersen”, yeni yayın döneminde Star TV ekranında izleyiciyle buluşacak.

“Nur Viral’le Sen İstersen” programında yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak.

