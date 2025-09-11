Rabia Soytürk ayrılık kararı almıştı! Şoke eden iddia: "Berk Atan ile öpüştüğünü duydum"

Uzun süredir mimar Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu Rabia Soytürk bir süre önce evlilik teklifi almıştı.

Sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk'ün erkek arkadaşından ayrıldığı ortaya çıktı. Çift, sürpriz ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşerken bir iddia daha dikkat çekti. Arto; Teşkilat dizisine dahil olan Soytürk'ün yeni bir aşka yelken açtığını söyledi.

Arto kendisine gelen bir bilgiye göre dizi oyuncuları Berk Atan ile Rabia Soytürk yakınlık yaşıyor.

Yakınlıktan daha da ileriye gidildiğini iddia eden Arto "Berk Atan ve Rabia'nın şu anda... 3 gün önce bilgilendirildim, o kulüpten çıkıyorlar başka bir yer. Gece uzamaya başlıyor ve yakınlaşma" dedi. Arto devamında "Berk de sevgilisinden ayrıldı iki kırık kalp, ikisinin öpüştüğünü duydum ama yakınlaşma diyeyim ben gecenin ilerisinde müthiş bir yakınlaşma olduğu..." dedi.