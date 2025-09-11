MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rabia Soytürk ayrılık kararı almıştı! Şoke eden iddia: "Berk Atan ile öpüştüğünü duydum"

Oyuncu Rabia Soytürk ve sevgilisi Samet Vuruşan'ın evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı haberleri sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı. Arto iddiasında Soytürk'ün başrol Berk Atan ile aşk yaşadığını iddia etti.

Rabia Soytürk ayrılık kararı almıştı! Şoke eden iddia: "Berk Atan ile öpüştüğünü duydum"
Kubra Akalın

Uzun süredir mimar Samet Vuruşan ile birliktelik yaşayan oyuncu Rabia Soytürk bir süre önce evlilik teklifi almıştı.

Sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk'ün erkek arkadaşından ayrıldığı ortaya çıktı. Çift, sürpriz ayrılık sonrası birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Rabia Soytürk ayrılık kararı almıştı! Şoke eden iddia: "Berk Atan ile öpüştüğünü duydum" 1

Ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşerken bir iddia daha dikkat çekti. Arto; Teşkilat dizisine dahil olan Soytürk'ün yeni bir aşka yelken açtığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlilik hazırlığı yapıyordu! Kimse bunu beklemiyordu Evlilik hazırlığı yapıyordu! Kimse bunu beklemiyordu

Arto kendisine gelen bir bilgiye göre dizi oyuncuları Berk Atan ile Rabia Soytürk yakınlık yaşıyor.

Rabia Soytürk ayrılık kararı almıştı! Şoke eden iddia: "Berk Atan ile öpüştüğünü duydum" 2

Yakınlıktan daha da ileriye gidildiğini iddia eden Arto "Berk Atan ve Rabia'nın şu anda... 3 gün önce bilgilendirildim, o kulüpten çıkıyorlar başka bir yer. Gece uzamaya başlıyor ve yakınlaşma" dedi. Arto devamında "Berk de sevgilisinden ayrıldı iki kırık kalp, ikisinin öpüştüğünü duydum ama yakınlaşma diyeyim ben gecenin ilerisinde müthiş bir yakınlaşma olduğu..." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görenler tanıyamadı! Başörtülü pozuna yorum yağdıGörenler tanıyamadı! Başörtülü pozuna yorum yağdı
Konserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni kararKonserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni karar

Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Milyonlarca izleniyor! Onun için geliyorlar: Aylar sonra gelen sıra

Milyonlarca izleniyor! Onun için geliyorlar: Aylar sonra gelen sıra

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.