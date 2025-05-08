Rabia Soytürk'ten şaşırtan itiraf! En kötü partneri bakın kimmiş

Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rabia Soytürk yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isme en kötü partnerinin kim olduğu soruldu.

Sayfa'nın haberine göre, Soytürk "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre’yi de İsmail’i de Burak’ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim" ifadelerini kullandı.

'HAZ ETMEDİĞİM BİRİ'

Rabia Soytürk, muhabirin "Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir.” sözleri üzerine "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri” dedi.

Ünlü isim, "Caner Topçu’dan mı söz ediyoruz?" sorusuna ise "Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğim insanları söylerken çekinmiyorsam sevmediğim insanları söylerken de çekinmiyorum" diye yanıt verdi.

Caner Topçu ile Rabia Soytürk, Duy Beni adlı dizide rol almıştı.