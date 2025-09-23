Rasim Ozan Kütahyalı evlendi eski eş Nagehan Alçı'nın 'tebrik' mesajı gündem oldu! 'Avukat' gerçeğini açıkladı

2010 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile evlenen ve bu evlilikten ikiz çocukları olan Rasim Ozan Kütahyalı, Ekim 2023’te tek celsede boşanmıştı.

13 yıllık evliliğin ardından 40 milyon liralık tazminat iddialarıyla uzun süre gündemden düşmeyen ünlü çift, sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından özel yaşamını gözlerden uzak tutan Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci evliliğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Aile arasında sade bir törenle evlenen Kütahyalı, nikahtan karelerini “Aile arası bir sade nikahtı” notuyla paylaştı.

Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski eşini tebrik etti. Alçı, "Pınar ve Rasim’e mutluluklar diliyorum... Yolları açık olsun..." ifadelerini kullanırken, paylaştığı fotoğrafta Av. Merve Uçanok'u silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Nagehan Alçı konuya dair açıklama yaptı. Alçı şu ifadeleri kullandı; ''İnsani, medeni bir tavır gösterip eski eşimi normal bir şekilde tebrik etmek istedim. Hızla fotoğrafı herhangi bir siteden buldum, açık söyleyeyim, ben onun Photoshop’landığını fark etmedim ki. Ben Rasim’in avukatını niye keseyim, nasıl bir derdim olabilir?''