Ricky Martin çıplak pozuyla takipçilerini çıldırttı! "Flört dönemine girmiş"

Pop yıldızı Ricky Martin, 53 yaşında olmasına rağmen fit vücudunu sergilediği cesur bir selfie ile sosyal medyada hayranlarının dikkatini çekti. Instagram hikayesinde paylaştığı çıplak fotoğraf ile olay olan şarkıcıya yorum yağdı.

59 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Martin, X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları tarafından “flörtüz dönemi”ne girdiği şeklinde yorumlandı.

Bir kullanıcı, “Ricky Martin bile sosyal medyanın dikkat çekme dopamininden kaçamıyor,” yorumunu yaptı. Bir diğeri se, “Bu sosyal medya ilgisi yetişkin erkekleri kontrol altına almış,” dedi.

Bazı kullanıcılar Martin’in OnlyFans hesabı açıp açmayacağını da merak etti.

Hayranlar ise Martin’in hâlâ çok çekici olduğunu vurguladı.

Ricky Martin’in fit görünümünün sırrı ise disiplinli yaşamında saklı. Şarkıcı, vejetaryen bir beslenme tarzı uyguluyor ve nefes çalışmasına odaklanan pasif bir yoga pratiği yapıyor.