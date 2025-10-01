MAGAZİN

Ricky Martin çıplak pozuyla takipçilerini çıldırttı! "Flört dönemine girmiş"

Ricky Martin, cesur sosyal medya paylaşımları ve formda görünümüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ricky Martin çıplak pozuyla hayranlarından pek çok yorum aldı.

Ricky Martin çıplak pozuyla takipçilerini çıldırttı! "Flört dönemine girmiş"
Kubra Akalın

Pop yıldızı Ricky Martin, 53 yaşında olmasına rağmen fit vücudunu sergilediği cesur bir selfie ile sosyal medyada hayranlarının dikkatini çekti. Instagram hikayesinde paylaştığı çıplak fotoğraf ile olay olan şarkıcıya yorum yağdı.

59 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Martin, X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları tarafından “flörtüz dönemi”ne girdiği şeklinde yorumlandı.

Ricky Martin çıplak pozuyla takipçilerini çıldırttı! "Flört dönemine girmiş" 1

Bir kullanıcı, “Ricky Martin bile sosyal medyanın dikkat çekme dopamininden kaçamıyor,” yorumunu yaptı. Bir diğeri se, “Bu sosyal medya ilgisi yetişkin erkekleri kontrol altına almış,” dedi.

Bazı kullanıcılar Martin’in OnlyFans hesabı açıp açmayacağını da merak etti.

Ricky Martin çıplak pozuyla takipçilerini çıldırttı! "Flört dönemine girmiş" 2

Hayranlar ise Martin’in hâlâ çok çekici olduğunu vurguladı.

Ricky Martin’in fit görünümünün sırrı ise disiplinli yaşamında saklı. Şarkıcı, vejetaryen bir beslenme tarzı uyguluyor ve nefes çalışmasına odaklanan pasif bir yoga pratiği yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ricky Martin
