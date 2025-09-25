Ronit Gülcan sanat fuarı tarzıyla gündemde! Sütyensiz seçimi olay oldu

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, 2006 yılında Bettina Machler'den boşanmış, 11 yıllık flörtün ardından da 2017 yılında sosyetenin tanıdık simalarından Ronit Gülcan ile evlenmişti.

7 yıllık evliliğin ardından Ronit Gülcan ve Cem Hakko 2024 yılının ilk ayında boşandı. Boşanmanın ardından ortalarda görünmeyen Ronit Gülcan 'Contemporary İstanbul' açılışına katıldı.

Sanat fuarına vücudunu saran beyaz bir elbiseyle katılan Ronit Gülcan'ın sütyensiz seçimi dikkat çekti.

Beyaz elbisesini siyah papyon ve siyah çanta ile kombinleyen ünlü isim kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ronit Gülcan'ın cesur seçimi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilirken bazıları 'bizimle değilsin' yorumunda bulundu.