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Rüya ikili: Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan partner oldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.03.2025 23:19
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Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı 'Tahir Kaleli' rolü ile büyük çıkış yakalayan Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan partner oldu. Kore yapımı olan King The Land adlı projeden uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisinde başrolü paylaşacak olan ikili yakında izleyicisi ile buluşacak.

Rüya ikili: Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan partner oldu!

Ekranların sevilen oyuncularından Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan partner oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili yakında NOW TV'te başlayacak olan yeni bir proje için imza attı.

RÜYA İKİLİ

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Unutulmaz dizilerin başarılı yapımcısı Asena Bülbüloğlu'nun patronu olduğu MFYapım’ın sezon sonuna doğru başlayıp yaz sezonunda devam etmesi planlanan Çift Kişilik Oda dizisinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan başrolleri paylaşacak.

Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği diziyi başarılı kalem Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor.

devrim özkan kapak

Kore yapımı olan King The Land adlı projeden uyarlanan dizi NOW'da seyirciyle buluşacak. İki hafta sonra sete çıkacak olan dizide Devrim Özkan "Nilüfer", Ulaş Tuna Astepe "Kaan" rolüne hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe devrim özkan Now Tv
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