MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rüzgara Bırak'taki cesur sahneler Hakan Sabancı'yı kızdırdı mı? Hande Erçel'den ayrıldığı konuşuyordu...

Rüzgara Bırak'taki cesur sahneler Hakan Sabancı'yı kızdırdı mı? Hande Erçel'den ayrıldığı konuşuyordu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgara Bırak'taki cesur sahneler filmin önüne geçti. Hande Erçel ve Barış Arduç'un sahneleri sonrası Hakan Sabancı'nın sinirlendiği iddia edildi. Hande Erçel ile ayrıldığı konuşulan Sabancı bakın ne dedi.

Rüzgara Bırak'taki cesur sahneler Hakan Sabancı'yı kızdırdı mı? Hande Erçel'den ayrıldığı konuşuyordu...

Netflix’in merakla beklenen yerli yapımı Rüzgara Bırak yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı film, izleyicilere iç ısıtan bir aşk hikayesi sunarken, cesur sahneleriyle de dikkat çekti.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un performanslarının öne çıktığı Rüzgara Bırak, romantizmi ve cesur sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Film, izleyicileri ikiye bölerken, özel hayatıyla da gündem olan Erçel hakkında iddialar gözden kaçmadı.

HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL AYRILDI MI?

Sevişme sahnelerinin ardından iddialar şaşırttı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisinin ateşli sahneler yüzünden gerildiği söyleniyordu.

9b2f54c0f4c7cbc7ab0fe36f28739be9

Gel Konuşalım programında Ece Erken ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. Hakan Sabancı'nın Erken’e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Metresinin evine gidince şoke oldu! Bomba sahne Metresinin evine gidince şoke oldu! Bomba sahne

Hakan Sabancı "Hakan diyor ki; yok öyle bir şey. Haberler yanlış. Fazla zorluyorlar" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-02-18 114319

Metresinin evine gidince şoke oldu! Bomba sahne Metresinin evine gidince şoke oldu! Bomba sahne
Mynet'in Sesi
Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım düştü!Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım düştü!
Metresinin evine gidince şoke oldu! Bomba sahneMetresinin evine gidince şoke oldu! Bomba sahne
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz'

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz'

Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor!

Tüm zamanların rekorunu kırdı, mevduattan çıkan ona yöneliyor!

En düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka ödeme belli oldu

En düşük konut kredisi faiz oranı... Banka banka ödeme belli oldu

Süt devinden büyük hile! Sektörde büyük yankı uyandırdı, reklamları durduruldu

Süt devinden büyük hile! Sektörde büyük yankı uyandırdı, reklamları durduruldu

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınmıştı! Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınmıştı! Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

Yüzlerce kişi gözaltında! Terör operasyonu haberleri peş peşe geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.