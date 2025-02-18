Rüzgara Bırak'taki cesur sahneler Hakan Sabancı'yı kızdırdı mı? Hande Erçel'den ayrıldığı konuşuyordu...

Netflix’in merakla beklenen yerli yapımı Rüzgara Bırak yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı film, izleyicilere iç ısıtan bir aşk hikayesi sunarken, cesur sahneleriyle de dikkat çekti.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un performanslarının öne çıktığı Rüzgara Bırak, romantizmi ve cesur sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Film, izleyicileri ikiye bölerken, özel hayatıyla da gündem olan Erçel hakkında iddialar gözden kaçmadı.

HAKAN SABANCI VE HANDE ERÇEL AYRILDI MI?

Sevişme sahnelerinin ardından iddialar şaşırttı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisinin ateşli sahneler yüzünden gerildiği söyleniyordu.

Gel Konuşalım programında Ece Erken ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. Hakan Sabancı'nın Erken’e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Hakan Sabancı "Hakan diyor ki; yok öyle bir şey. Haberler yanlış. Fazla zorluyorlar" dedi.