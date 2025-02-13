MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saç boyası yüzünden yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe son halini gösterdi

Saç boyası yüzünden yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe son halini gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2025 08:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz haftalarda saçını boyadıktan sonra yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu açıklamıştı. Yüzündeki yanıkları takipçileriyle paylaşan ünlü isim o haliyle herkesi korkutmuştu. Yıldız Tilbe Tanyeli için düzenlenen geceye katıldı ve yüzünün son halini gösterdi.

Saç boyası yüzünden yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe son halini gösterdi

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş hayranlarını epey üzmüştü.

Yüzündeki yanıkların net bir şekilde görüldüğü fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

yıldız 0

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini dile getiren Yıldız Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi.

yıldız 000

Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.

yıldız 00000

Ünlü şarkıcı ile ilgili 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası da ortaya atılmıştı. Yıldız Tilbe ise, yüzünde yanıklar oluştuktan sonra ilk kez Tanyeli için düzenlenen özel gecede ortaya çıktı.

11 yıldız

'BOYA KÖTÜYMÜŞ'

Yıldız Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" dedi.

22 yıldız

Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurmayı başardı! Son dakikada verdiği penaltı kararı sonrası maçı terk ettiler...

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurmayı başardı! Son dakikada verdiği penaltı kararı sonrası maçı terk ettiler...

'Hem emeklilik maaşı hem çalışıp iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor'

'Hem emeklilik maaşı hem çalışıp iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor'

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Trump gemileri yaktı! 'Hepsi evden çalışıyor, bu insanlar kovulacak' dedi... O bakanlığın derhal kapatılmasını istedi

Trump gemileri yaktı! 'Hepsi evden çalışıyor, bu insanlar kovulacak' dedi... O bakanlığın derhal kapatılmasını istedi

Sahne tarzı olay oldu! Son hali gündemde...

Sahne tarzı olay oldu! Son hali gündemde...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.