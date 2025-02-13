Saç boyası yüzünden yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe son halini gösterdi

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş hayranlarını epey üzmüştü.

Yüzündeki yanıkların net bir şekilde görüldüğü fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini dile getiren Yıldız Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi.

Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.

Ünlü şarkıcı ile ilgili 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası da ortaya atılmıştı. Yıldız Tilbe ise, yüzünde yanıklar oluştuktan sonra ilk kez Tanyeli için düzenlenen özel gecede ortaya çıktı.

'BOYA KÖTÜYMÜŞ'

Yıldız Tilbe, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" dedi.