Saç sakal birbirine karıştı! Özcan Deniz'in son hali şaşırttı

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz şimdi de imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Ünlü sanatçı hem yazıp yönetip hem de başrolünü oynayacağı yeni projesi için imaj tazeledi.

Saç sakal birbirine karıştı! Özcan Deniz'in son hali şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Sürpriz bir imaj değişikliğine giden Özcan Deniz, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Saç sakal birbirine karıştı! Özcan Deniz in son hali şaşırttı 1

Deniz'in imaj değişikliği altındaki sebep de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, "Yeni karaktere doğru adım adım!" diyerek yeni projesinin hazırlık sinyallerini verdi.

Saç sakal birbirine karıştı! Özcan Deniz in son hali şaşırttı 2

Son olarak Gold Film’in “Kızıl Goncalar” dizisindeki etkili ve karizmatik oyunculuğuyla beğeni toplayan Özcan Deniz’in yeni sinema filmi “Son Yemek” ile izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Özcan Deniz
