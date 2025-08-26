Saç sakal birbirine karıştı! Özcan Deniz'in son hali şaşırttı

Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Sürpriz bir imaj değişikliğine giden Özcan Deniz, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Deniz'in imaj değişikliği altındaki sebep de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, "Yeni karaktere doğru adım adım!" diyerek yeni projesinin hazırlık sinyallerini verdi.

Son olarak Gold Film’in “Kızıl Goncalar” dizisindeki etkili ve karizmatik oyunculuğuyla beğeni toplayan Özcan Deniz’in yeni sinema filmi “Son Yemek” ile izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.