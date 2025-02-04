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  4. Safiye Soyman 'Ben nikaha karşıyım' diyerek neden evlenmediğini anlattı! Hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında olay sözler: 'Onu ben yarattım'

Safiye Soyman 'Ben nikaha karşıyım' diyerek neden evlenmediğini anlattı! Hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında olay sözler: 'Onu ben yarattım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 12:38
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Renkli kişiliği, kendine has tarzı ve sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiğimiz Safiye Soyman Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken Safiye Soyman 'Ben nikaha karşıyım' diyerek neden evlenemediğini de açık açık anlattı.

Safiye Soyman 'Ben nikaha karşıyım' diyerek neden evlenmediğini anlattı! Hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında olay sözler: 'Onu ben yarattım'

Neşeli halleri, enerjik tavırları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Safiye Soyman şimdi de Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programındaki açıklamalarıyla gündem oldu.

NEDEN EVLENMEDİĞİNİ ANLATTI

'Ben nikaha karşıyım' diyen Safiye Soyman 'Benim imzaya karşı bir fobim var. Çok küçük yaşta evlendiğim için, bundan dolayı evlenmiyorum. Evlenseydim çoktan ayrılmıştım.' diye konuştu.

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Safiye Soyman uzun zamandır birlikte olduğu ve sahnelerde de ayrılmayan hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında şaşırtan ifadeler kullandı.

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Özlem Esra Ada, Faik Öztürk'ün daha önce kendisine 'Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım ben çalışmasam da hayatıma devam ederim' dediğini söyledi.

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KENDİNİ TUTAMADI

Safiye Soyman bu sözler karşısında kendini tutamadı ve 'Onu kim meşhur etti ben. Asıl ben olmazsam o biter. O öyle dediyse... Ben onu yarattım. O bir restorancıydı. Ben varsam Faik var.' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk Safiye Soyman
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