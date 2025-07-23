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Sağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja, 'Aklınız fikriniz sekste!' diyerek tepki gösterdi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın yaşadığı sağlık sorunundan bahsederken saçma bir mesaj aldı. Bir kişi durumu sekse bağlayınca Taşkın da tepki gösterdi.

Sağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja, 'Aklınız fikriniz sekste!' diyerek tepki gösterdi
Kubra Akalın

Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.

Şikayetler üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bir süre ev hapsi cezası alan fenomen daha sonra adli kontrol ile serbest kalmıştı.

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Merve Taşkın yaşadığı sağlık sorunlarını da paylaşıyor. Midesiyle ilgili sorunlar yaşayan ve şişlikten de şikayetçi olan fenomen kan verdi.

Sağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja, Aklınız fikriniz sekste! diyerek tepki gösterdi 1

Bu anları sosyal medyadan paylaşan Merve Taşkın'a ilginç bir mesaj geldi.

Sağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja, Aklınız fikriniz sekste! diyerek tepki gösterdi 2

Fenomen "Herkesle yatarsan olacağı bu işte" mesajıyla şoke oldu. "Kaç kişiyle yattın?" diye soran bir kişiye fenomen isim yanıt olarak şu tepkiyi verdi:

Sağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja, Aklınız fikriniz sekste! diyerek tepki gösterdi 3

"Yemek yiyince karnımın anormal şişmesiyle seksin ne alakası var. Aklınız fikriniz sekste valla."

Sağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja, Aklınız fikriniz sekste! diyerek tepki gösterdi 4

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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