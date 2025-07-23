Sağlık sorunu yaşadığını paylaştı! Gelen mesaja, 'Aklınız fikriniz sekste!' diyerek tepki gösterdi

Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.

Şikayetler üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bir süre ev hapsi cezası alan fenomen daha sonra adli kontrol ile serbest kalmıştı.

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Merve Taşkın yaşadığı sağlık sorunlarını da paylaşıyor. Midesiyle ilgili sorunlar yaşayan ve şişlikten de şikayetçi olan fenomen kan verdi.

Bu anları sosyal medyadan paylaşan Merve Taşkın'a ilginç bir mesaj geldi.

Fenomen "Herkesle yatarsan olacağı bu işte" mesajıyla şoke oldu. "Kaç kişiyle yattın?" diye soran bir kişiye fenomen isim yanıt olarak şu tepkiyi verdi:

"Yemek yiyince karnımın anormal şişmesiyle seksin ne alakası var. Aklınız fikriniz sekste valla."