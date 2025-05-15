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Sahne kıyafeti ve aldığı kilolar eleştirilmişti! Zara diyete başladı... Görenler 'ölüm orucu gibi' dedi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Zara sahnede cesur seçimler yapıyordu. Ancak Zara'nın geçtiğimiz günlerdeki sahne görüntüsü 'kiloları geri almış' dedirtti. Zara ise hemen harekete geçti ama...

Sahne kıyafeti ve aldığı kilolar eleştirilmişti! Zara diyete başladı... Görenler 'ölüm orucu gibi' dedi
Kubra Akalın

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara son dönemde, sahne tarzıyla dikkat çekiyordu. Kilo verdikten sonra iddialı seçimlerde bulunan şarkıcı Zara'nın tarzı zaman zaman eleştiriliyordu.

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz aylarda 9 kilo veren Zara'nın tarzına "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım" demişti.

Samsun konserinde dikkat çeken Zara'nın son görünümüne ise kilo aldığına dair yorumlar gelmişti. Kendisine filtre yapan Zara'nın sosyal medyada konser görüntüleri yayınlanınca gerçek hali de ortaya çıkmıştı.

Zara ise hemen harekete geçti ve diyete başladı.

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"Sımsıkı diyetimde 6. gün" yazan şarkıcı Zara "24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler hadi diyete başlayın!" dedi.

Zara'nın 24 saatte bir yemek yediğini görenler "Ölüm orucu gibi", "Çok sağlıklı değil sanki", "Çok sağlıksız görünüyor" yorumlarında bulundu.

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Zara
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