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Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu için Oyuncu Sendikası üyeleri soluğu Çağlayan'da aldı! ''Bekliyoruz...''

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Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alındı. Ünlü ismin sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterildi. Oyuncu Sendikası üyeleri soluğu Çağlayan'da aldı.

Sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Ünlü isimlerin dizilerin kadrosundan çıkartılması büyük ses getirirken konuya dair soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 16 yakalama kararı verildi.

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Bu isimlerden biri de Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu oldu. Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına ünlü isimler tepki gösterirken Oyuncu Sendikası üyeleri soluğu Çağlayan'da aldı.

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Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay video çekerek bir açıklama yaptı. Olcay şu ifadeleri kullandı;

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''SERBEST KALMASINI BEKLİYORUZ''

'Herkese merhaba. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyelerimizden meslektaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu, dün gece daha doğrusu bu sabah 01:30 sularında anayasal hakkını kullanan yüzlerce genç gibi gözaltına alındı yaptığı paylaşımlardan dolayı olduğu söyleniyor. Gece geç saatlerde emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve avukatları olarak Cem'in savcılığa sevkini ve ardından da olması gerektiği gibi serbest bırakılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Meslektaşlarımızın işten çıkartıldığı, gözaltın alındığı bugünlerde dayanışmanın çok önemli olduğunu ve dayanışmanın gücü olduğuna inanıyoruz. Cem yalnız değildir'

KUBİLAY AKA DESTEK İÇİN ORADAYDI

Kubilay Aka'da arkadaşına destek için Adliyeye gelen isimler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Olcay Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Cem Yiğit Üzümoğlu
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