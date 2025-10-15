MAGAZİN

Şakir Paşa Ailesi'nin Sara Hanım'ı Devrim Yakut kansere yakalandı! 'Kıyısından döndüm'

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Sara Hanım' karakterine hayat veren Devrim Yakut 4 ay önce meme kanserine yakalandığını açıkladı. Devrim Yakut geçirdiği sürecini anlattı.

Son yıllarda "Camdaki Kız", "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", "Kirli Sepeti" gibi birçok yapımda rol alan Devrim Yakut'un geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katılan ünlü oyuncu, yaşadıklarını anlattı.

Erken teşhisin önemine değinen Devrim Yakut, "Ailemde bu hastalığın varlığı nedeniyle çok titizlendim. Ben de bu işin kıyısından erken teşhisle dönmüş biri olarak burada kendi serüvenimi anlatacağım. Aslında serüven bile denemez, o kadar erken fark edildi ki, böylece geldi ve geçti çok şükür" dedi.

Hastalığı rutin kontrolleri sırasında öğrendiğini belirten ve bir an bile umutsuzluğa kapılmadığını söyleyen Yakut, "Ekim ayındaki bu farkındalığı çok önemsiyorum çünkü bir toplumda kadın sağlıklıysa eğer toplum da sağlıklıdır; hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak. O yüzden kadınlarımız sağlıklı olsun, toplumumuz da sağlıklı olsun" dedi.

"RUTİN KONTROLLER SIRASINDA ÖĞRENDİM"

57 yaşındaki Devrim Yakut, süreç boyunca nasıl ilerlediğinden ve neler hissettiğinden ise "Mamografi sırasında daha önceki kontrollerde olmayan çok küçük bir şeye rastlandı. Radyolog o minicik şeyi fark etti ve sonra süreç başladı. Hocalarımız ilk gün bana ‘Biz bu işi halledeceğiz’ dediler. Onların kendilerine, mesleklerine ve bunu yapış biçimine inançları beni hep çok dik tuttu" sözleriyle bahsetti.

"BUNDAN KORKMAMAK GEREKİYOR"

"4 ay önce daha ilk teşhis konmuştu, 4 ay sonra sağlıklı bir biçimde buradayım" diyen ünlü isim, "Bundan 20 yıl önce zor bir hastalıktı bu. Ben annemi de bu rahatsızlıktan kaybettim; ama o zamanki algımla bu zamanki algım birbirinden çok farklı. Bundan korkmamak gerekiyor. 'Hastaneye gidersem korkacağım bir şeyle karşılaşacağım' korkusu daha büyük şeylere sebep oluyor, bunu kimse yapmasın" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Devrim Yakut Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
