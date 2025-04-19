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Şakir Paşa setinden acı veda! Yapım amiri Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı

Ekranların fenomen dizisi "Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin Büyükada’da çekimlerinin yapıldığı konakta çıkan yangında hayatını kaybeden yapım amiri Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı. Serkan Sükyan'ın cenaze törene ekip arkadaşları akın etti.

Şakir Paşa setinden acı veda! Yapım amiri Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı
Öznur Yaslı İkier

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği sette ikinci kez yangın çıkmış ve çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

YANGIN 2

Serkan Sükyan'ın cenazesi 17 Nisan günü ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

SERKAN

Törene dizide rol olan Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış, Helin Kandemir’in yanı sıra Altan Gördüm, Talat Bulut katıldı. Sükyan, Küçükbakkalköy Mezarlığı’na defnedildi.

cenaze

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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