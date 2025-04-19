Şakir Paşa setinden acı veda! Yapım amiri Serkan Sükyan son yolculuğuna uğurlandı

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği sette ikinci kez yangın çıkmış ve çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Serkan Sükyan'ın cenazesi 17 Nisan günü ikindi namazına müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Törene dizide rol olan Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış, Helin Kandemir’in yanı sıra Altan Gördüm, Talat Bulut katıldı. Sükyan, Küçükbakkalköy Mezarlığı’na defnedildi.