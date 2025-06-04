MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu' denmişti! Gerçek ortaya çıktı! Nusret'ten açıklama gecikmedi

Nusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi finali sonrası düzenlenen UEFA partisinden kovulduğuna dair iddiaları yalanladı. Gökçe, o görüntülerin ardından 'Bu bir itibar suikastı' diyerek yaşananları anlattı.

'Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu' denmişti! Gerçek ortaya çıktı! Nusret'ten açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Berlin’de oynanan finalinde İtalyan temsilcisi Inter’ı yenerek şampiyon oldu. Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi.

Partinin yapıldığı otele giden Nusret Gökçe’nin güvenli görevlileriyle yaşadığı tartışma anları sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Nusret Gökçe'nin korumalar tarafından otelden uzaklaştırıldığı görüldü.

nusret 2

Gökçe, o görüntülerin ardından çıkan “Partiden kovuldu” haberlerini sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yalanladı:

NUSRET 3

“Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı. Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım oluşan yoğunluktan dolayı kendi otelime gitmek için aracımı beklerken kapının önünde arkam dönük bir şekilde dormen bey’in bir yönlendirmesi oldu hiçbir şekilde ortada davet parti gibi bir organizasyon yoktu dolayısıyla partiye alınmadığıma dair çıkan haberlerin hepsi asılsızdır.

NUSRET 4

Bilinmesini isterim ki biz hiçbir zaman herhangi bir yere alınmak için değil sevgiyle çağrıldığımız her yere gitmekten mutluluk duyarız. Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın gerisi yapay zekadır.”

nusrety

FENERBAHÇE'NİN KUPA TÖRENİNDE DE YER ALMIŞTI

Fenerbahçe’nin Monaco karşısındaki Euroleague zaferinden sonra sahaya inen Nusret, kupa törenine Ali Koç’la birlikte katılmıştı. Elinde kupayla poz veren Gökçe’nin o anları Fenerbahçe taraftarının tepkisini almıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Son haliyle gündemde Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Son haliyle gündemde
Babasının nikah iptalini istemişti! Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç evleniyor! Gönlünü Bursalı DJ'e kaptırmış Babasının nikah iptalini istemişti! Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç evleniyor! Gönlünü Bursalı DJ'e kaptırmış

Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe nusret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor?

İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı?

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı?

Asgari ücret için 'bayram sonrası'nı işaret etti!

Asgari ücret için 'bayram sonrası'nı işaret etti!

Çarşaflı kadın kılığına girip kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Çarşaflı kadın kılığına girip kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.