'Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu' denmişti! Gerçek ortaya çıktı! Nusret'ten açıklama gecikmedi

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Berlin’de oynanan finalinde İtalyan temsilcisi Inter’ı yenerek şampiyon oldu. Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi.

Partinin yapıldığı otele giden Nusret Gökçe’nin güvenli görevlileriyle yaşadığı tartışma anları sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Nusret Gökçe'nin korumalar tarafından otelden uzaklaştırıldığı görüldü.

Gökçe, o görüntülerin ardından çıkan “Partiden kovuldu” haberlerini sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yalanladı:

“Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı. Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım oluşan yoğunluktan dolayı kendi otelime gitmek için aracımı beklerken kapının önünde arkam dönük bir şekilde dormen bey’in bir yönlendirmesi oldu hiçbir şekilde ortada davet parti gibi bir organizasyon yoktu dolayısıyla partiye alınmadığıma dair çıkan haberlerin hepsi asılsızdır.

Bilinmesini isterim ki biz hiçbir zaman herhangi bir yere alınmak için değil sevgiyle çağrıldığımız her yere gitmekten mutluluk duyarız. Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın gerisi yapay zekadır.”

FENERBAHÇE'NİN KUPA TÖRENİNDE DE YER ALMIŞTI

Fenerbahçe’nin Monaco karşısındaki Euroleague zaferinden sonra sahaya inen Nusret, kupa törenine Ali Koç’la birlikte katılmıştı. Elinde kupayla poz veren Gökçe’nin o anları Fenerbahçe taraftarının tepkisini almıştı.