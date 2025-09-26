MAGAZİN

Şarkıcı Güllü nasıl öldü? Her şey kızının gözü önünde olmuş... 6. katta kahreden olay: Birlikte eğlendikleri sırada

Son dakika... Arabesk müziğin kült isimlerinden Güllü'nün hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırmıştı. Güllü'nün ölüm sebebi bir süredir merak ediliyordu. Yalova Valiliği Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşlarıyla eğlendiği sırada dengesini kaybederek camdan düştüğünü açıkladı. Ayrıca Güllü'nün asistanından da Güllü'nün öldüğü gece yaşadıklarına ilişkin ifadelerde bulundu. İşte detaylar!

Doğukan Akbayır

Son dakika haberi! Birçok şarkısıyla Türk müziğinde önemli bir yer edinen Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan gece saatlerinde düşerek hayatını kaybetmişti. 52 yaşındaki ismin kahreden ölümündeki detaylar ortaya çıktı.

VALİLİK DUYURDU: EĞLENDİĞİ SIRADA DÜŞTÜ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

GÜLLÜ'NÜN ASİSTANI: "ÇOK KEYİFLİ BİR GECE GEÇİRİYORDU"

Gel Konuşalım programına konuşan Güllü'nün asistanı Deniz ise o geceyi şu sözlerle anlattı:

"Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir."

