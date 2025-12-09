MAGAZİN

Şarkıcı Güllü'nün ölümü gündemden düşmüyor! Avukatı duyurdu: 8 kişi hakkında harekete geçildi

Yalova'da şarkıcı Gülü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Soruşturma devam ederken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun avukatı, haklarında yapılan iddialar ve özel hayatın gizliliğini ihlali kapsamında 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da avukatlığını yapan Merve Uçanok, müvekkilleriyle birlikte Yalova Adliyesi'ne gelerek müvekkilleri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını ileri sürdüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alan B.D., R.G. , Ç.K., Ferdi Aydın ile avukat Gülşah M., Avukat Gizem A., Avukat Özge Ö. ve Gülter'in erkek arkadaşı Kervan E. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Dosya kapsamında İ.Ö.'nün de avukatlığını yapan Uçanok, gazetecilik görevini ifa ederken, düşünce ve görüşlerini açıkladığı için müvekkilinin sözlü şiddete maruz kaldığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Avukat Uçanok, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracakları iddiasıyla yola çıkan birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö.'nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır. Yine sözde, Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedirler. Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö.'ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız, objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte, bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. İ.Ö., bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası hâline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

Dosya kapsamında üzerinde çalıştıkları bazı suçlarla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Uçanok, yakın zamanda benzer suçlara karışan kişi ve kurumlarla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

09 Aralık 2025
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
