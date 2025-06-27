Şarkıcı Yaşar'ın Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı gündemde! Notu dikkat çekti! Yorum yağmuruna tutuldu

CHP olağan kurultayına yönelik şaibe iddiaları yargıya taşındı. Yargının, CHP içindeki şikayetler ve başvurular sonrası harekete geçmesi ile 'mutlak butlan' kararı çıkma ihtimali doğdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasındaki "Kayyum" ve "mutlak butlan" tartışmalarındaki tutumu nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı Yaşar'dan da şaşırtan bir Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı geldi. Kılıçdaroğlu'nun karikatür bir fotoğrafını yayınlayan ünlü isim paylaşımına''Devil in disguise'' ifadelerini not düştü.

Yaşar'ın kullandığı ifadelerin 'Kılık değiştirmiş şeytan' anlamını taşıması dikkat çekti. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada; 'Vatanperver sanatçılarımız iyi ki varsınız', 'Gerçekten ağzınıza sağlık', 'Sizin gibi sanatçılardan çok lâzım', 'Ağzınıza ve o güzel yüreğinize sağlık' gibi yorumlar yapıldı.