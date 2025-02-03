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Şarkıcı Zara'nın cesur tarzı gündemden düşmüyor! "Keşke eskisi gibi kalsaydın"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 08:11
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Zara'nın kilo verdikten sonra yaptığı seçimler sosyal medyada eleştiri alıyor. Zara'nın derin dekolteli sahne kıyafetini görenler "Açıldıkça açıldı", Bu Zara eski Zara değil", "Yazık oldu yakışmadı" yorumlarında bulundu.

Şarkıcı Zara'nın cesur tarzı gündemden düşmüyor! "Keşke eskisi gibi kalsaydın"

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla ve sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şarkıcının, 9 kilo vererek sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son olarak Zara'nın sahne kıyafeti sosyal medyada çok konuşuldu. Şarkıcının derin dekolteli elbisesi, hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

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Fenomen Tansu Dayan, "Zara artık Lara oldu" şeklinde esprili bir yorum yaparken, bazı kullanıcılar ise Zara'nın eski tarzını özlediklerini ifade etti.

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Zara'nın son görünümü sonrası "Keşke ilk zamanlardaki gibi kalmayı başarabilseydi", "Yakışmadı", "Eski hali daha güzeldi" gibi yorumlar sosyal medya platformlarında sıkça yer aldı. Bazı takipçiler ise sanatçıların yaş aldıkça kendilerini ispatlama çabalarına girmelerinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

Zara'nın sahne tarzı gündem oldu! Ünlü isimden olay sözler: Zara da açtı sonunda... Zara'nın sahne tarzı gündem oldu! Ünlü isimden olay sözler: Zara da açtı sonunda...

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"ZARA DA SONUNDA AÇILDI"

Zara, "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" diyerek sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye karar verdiğini açıklamıştı. Zayıflayan Zara'nnı tarzındaki değişimi gören Yeliz Yeşilmen ise "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" demişti.

Zara'nın Cesur Tarzı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Olumlu, cesur bir değişim olmuş.
Olumsuz, eski tarzını daha çok beğeniyordum.
Fark etmez, önemli olan sesi.
Yalnızca dikkat çekmeye çalışıyor.
Anahtar Kelimeler:
Zara
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