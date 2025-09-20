MAGAZİN

Şarkısına erişim engeli istenmişti! Mabel Matiz hakkında bir suç duyurusu daha

Yeni şarkısı 'Perperişan' müstehcen bulunan ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Mabel Matiz hakkında bir suç duyurusu daha yapıldığı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Büyük Birlik Partisi (BBP), 'Perperişan' isimli şarkısı nedeniyle Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

BBP Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Samet Bağcı açıklamasında; "Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir.

Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir. Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir. Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuştu.

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığın açıklamasında; "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Mabel Matiz
