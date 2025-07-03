Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti! ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi

Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu artık gözlerden uzak yaşıyor. Başrollerini paylaştıkları Küçük Ağa filminde tanıştığı Birce Akalay ile evlenen ve daha sonra boşanan aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sarp Levendoğlu İstanbul'u terk etti.

Datça’ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu’nun ‘ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Datça’da kurduğu yeni yaşam düzenini anlatan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, “Bir oda daha olsa ne yapacağım ki? Ucuz insanlar, pahalı şeylerden hoşlanırlar. İhtiyacından fazlası hep başkası içindir. 5 odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları bu ifadelere tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik.

İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor.

Kral o köyde yaşamak için de para lazım!

Ancak sosyal medyada oyuncuya dair "Doğru söylemiş" diyenler de oldu.

"DATÇA'DA ŞÖHRETİN BİR ÖNEMİ YOK"

Levendoğlu geçtiğimiz aylarda yaşadığı köy hayatını anlatırken şunları söylemişti:

"Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça’da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da uzun süre tutunamıyor."