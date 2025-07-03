MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti! ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi

Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti. Burada sakin bir köy hayatı yaşayan oyuncu ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi.

Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti! ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi
Kubra Akalın

Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu artık gözlerden uzak yaşıyor. Başrollerini paylaştıkları Küçük Ağa filminde tanıştığı Birce Akalay ile evlenen ve daha sonra boşanan aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sarp Levendoğlu İstanbul'u terk etti.

Datça’ya yerleşen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu’nun ‘ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça ya yerleşti! ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi 1

Datça’da kurduğu yeni yaşam düzenini anlatan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, “Bir oda daha olsa ne yapacağım ki? Ucuz insanlar, pahalı şeylerden hoşlanırlar. İhtiyacından fazlası hep başkası içindir. 5 odalı evde oturuyorsun, iyi halt ediyorsun” ifadelerini kullandı.

Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça ya yerleşti! ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi 2

Sosyal medya kullanıcıları bu ifadelere tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

  • Datça'da ev, kenarda 20 - 30 milyon lira paramız olsa şu şekil kafa ütülerdik.
  • İki yeşillik ağaç gören, başımıza filozof kesiliyor.
  • Kral o köyde yaşamak için de para lazım!

Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça ya yerleşti! ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi 3

Ancak sosyal medyada oyuncuya dair "Doğru söylemiş" diyenler de oldu.

"DATÇA'DA ŞÖHRETİN BİR ÖNEMİ YOK"

Levendoğlu geçtiğimiz aylarda yaşadığı köy hayatını anlatırken şunları söylemişti:

Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça ya yerleşti! ‘Ucuz insanlar pahalı şeylerden hoşlanır’ deyince eleştirildi 4

"Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça’da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da uzun süre tutunamıyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memati, Abdülhey ve Pala'nın pozu sosyal medyayı salladıMemati, Abdülhey ve Pala'nın pozu sosyal medyayı salladı
Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"

Anahtar Kelimeler:
Sarp Levendoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarını üzen haber...

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti! Sözleri tepki çekti

Sarp Levendoğlu her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti! Sözleri tepki çekti

Trump, İran'ı uyarmıştı! Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme

Trump, İran'ı uyarmıştı! Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme

Siyah saçları ve derin dekoltesine yorum yağdı!

Siyah saçları ve derin dekoltesine yorum yağdı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.