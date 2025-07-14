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Selin Yağcıoğlu'nu çabuk unuttu! Allan Hakko oyuncu sevgilisiyle tatilde

İş insanı Allan Hakko ile influencer Selin Yağcıoğlu, iki yıl süren ilişkilerini Nisan ayında sonlandırmıştı. Ünlü çiftin ayrılığı uzun süre magazin manşetlerinde yer alırken Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu'nu unuttu bile. Hakko yeni sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum tatiline çıktı.

Selin Yağcıoğlu'nu çabuk unuttu! Allan Hakko oyuncu sevgilisiyle tatilde
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık ilişkisini bitiren Vakko Holding veliahtı Allan Hakko, şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iş dünyasının genç ismi Allan Hakko yaklaşık 2 aydır birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da görüntülendi.

Selin Yağcıoğlu nu çabuk unuttu! Allan Hakko oyuncu sevgilisiyle tatilde 1

Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Allan Hakko ile Pelin Uluksar, uzun süre güneşlendikten sonra birlikte denize girdi.

Selin Yağcıoğlu nu çabuk unuttu! Allan Hakko oyuncu sevgilisiyle tatilde 2

Allan Hakko ile Pelin Uluksar, çıktıkları iskelede romantik anlar yaşayarak birbirlerini öpücüklere boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Yağcıoğlu
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