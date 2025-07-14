Selin Yağcıoğlu'nu çabuk unuttu! Allan Hakko oyuncu sevgilisiyle tatilde

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık ilişkisini bitiren Vakko Holding veliahtı Allan Hakko, şimdi de özel hayatıyla gündemde.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iş dünyasının genç ismi Allan Hakko yaklaşık 2 aydır birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da görüntülendi.
Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Allan Hakko ile Pelin Uluksar, uzun süre güneşlendikten sonra birlikte denize girdi.
Allan Hakko ile Pelin Uluksar, çıktıkları iskelede romantik anlar yaşayarak birbirlerini öpücüklere boğdu.
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