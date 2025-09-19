Semiramis Pekkan evinin önünde düşünce hastaneye gitti! Hastalığını öğrendi

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programı yeni sezonun ilk yayınını gerçekleştirdi. Programın konuğu Semiramis Pekkan oldu. Pekkan, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

Ünlü sanatçı, yıllarca gözlerden uzak yaşadığı zorlukları ve geçtiğimiz günlerde köpeği ile düştükten sonra başına gelen olayları ilk kez tüm açıklığıyla anlattı.

Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirirken evinin önünde düştü. Hastanede yapılan muayenede herhangi bir soruna rastlanmadı. 'Buraya kadar gelmişken check up yaptırayım’ diyen Pekkan hayatının şokunu yaşadı.

AKCİĞERİNİN ALT LOBU ALINDI

İşte Ajda Pekkan'ın açıklamaları; "Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle olduğu ortaya çıktı ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim."