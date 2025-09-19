MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Semiramis Pekkan evinin önünde düşünce hastaneye gitti! Hastalığını öğrendi

BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Semiramis Pekkan oldu. Pekkan, hayatta hiçbir şeyin sebepsiz olmadığını söylerken kendinden verdiği örnekle şaşırttı.

Semiramis Pekkan evinin önünde düşünce hastaneye gitti! Hastalığını öğrendi
Öznur Yaslı İkier

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programı yeni sezonun ilk yayınını gerçekleştirdi. Programın konuğu Semiramis Pekkan oldu. Pekkan, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

Ünlü sanatçı, yıllarca gözlerden uzak yaşadığı zorlukları ve geçtiğimiz günlerde köpeği ile düştükten sonra başına gelen olayları ilk kez tüm açıklığıyla anlattı.

Semiramis Pekkan evinin önünde düşünce hastaneye gitti! Hastalığını öğrendi 1

Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirirken evinin önünde düştü. Hastanede yapılan muayenede herhangi bir soruna rastlanmadı. 'Buraya kadar gelmişken check up yaptırayım’ diyen Pekkan hayatının şokunu yaşadı.

Semiramis Pekkan evinin önünde düşünce hastaneye gitti! Hastalığını öğrendi 2

AKCİĞERİNİN ALT LOBU ALINDI

İşte Ajda Pekkan'ın açıklamaları; "Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle olduğu ortaya çıktı ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar...Yaza veda edemedi! Peş peşe bikinili pozlar...
Reklam kazancı dudak uçuklattı! Kimse inanamadı Reklam kazancı dudak uçuklattı! Kimse inanamadı

Anahtar Kelimeler:
Semiramis Pekkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.