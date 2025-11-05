MAGAZİN

Seray Kaya, Sultana filmi için direk dansı öğreniyor! Prova görüntüleri gündem oldu

Yedi direk dansçısının hayat hikayelerini ekrana taşıyacak olan Sultana filminde rol alan Seray Kaya yeni rolü için eğitimlere başladı. Direk dansı eğitimi alan Seray Kaya 'Yer çekimine meydan okuyoruz' diyerek provaların güzel geçtiğini dile getirdi. Ünlü ismin prova görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Rodi Medya ile Saros Film iş birliğiyle hazırlanan Sultana filmi, yedi direk dansçısının hayat hikayelerini ekrana taşıyacak.

Erdi Işık’ın senaryosunu yazdığı, Ali Kemal Güven’in yöneteceği filmde Tuba Büyüküstün, Seray Kaya, Derya Pınar Ak, Itır Esen, Rojbin Erden ve Begüm Akkaya başrolü paylaşıyor.

Filmin başrollerinden Seray Kaya yeni projesine dair açıklamalarda bulundu.

Direk dansı eğitimleri aldığını söyleyen güzel oyuncu ''Yer çekimine meydan okuyoruz. Çok zor ama çok sevdim. Çok eziyetli bir süreçti. Bedenin buna alışmak için zamana ihtiyacı vardı. O ağrıları çektikten sonra buna devam ederim.'' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından da prova görüntülerini paylaşan Seray Kaya takipçilerinden tam not aldı.

Kaya'ya 'çok merak ediyorum', 'heyecanla bekliyorum' gibi yorumlar yapıldı.

