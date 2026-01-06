Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Paris kaçamağı sonrası görüntülendi! Sosyal medya onları konuştu

İki yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya, romantik ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayan oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, İstanbul'a döndü. Ünlü çift, İstanbul Havalimanı'nda Paris kaçamağı sonrası görüntülendiler.

Uçaklarının rötar yapması nedeniyle yolculuklarının uzadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir, yaşadıkları yorgunluğu dile getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden Sarıkaya ile Demir, sadece; "Çok yorgunuz, teşekkür ederiz" demekle yetindi.

İkilinin samimi hallerine sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü çifte; 'çok tatlısınız', 'çok yakışıyorlar', 'aşırı sempatikler' gibi yorumlar yapıldı.