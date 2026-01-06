MAGAZİN

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Paris kaçamağı sonrası görüntülendi! Sosyal medya onları konuştu

İki yıldır birlikte olan Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift şimdi de Paris kaçamağı sonrası görüntülendi. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in havalimanındaki halleri kısa sürede gündem oldu.

İki yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya, romantik ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayan oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, İstanbul'a döndü. Ünlü çift, İstanbul Havalimanı'nda Paris kaçamağı sonrası görüntülendiler.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Paris kaçamağı sonrası görüntülendi! Sosyal medya onları konuştu 1

Uçaklarının rötar yapması nedeniyle yolculuklarının uzadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir, yaşadıkları yorgunluğu dile getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden Sarıkaya ile Demir, sadece; "Çok yorgunuz, teşekkür ederiz" demekle yetindi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Paris kaçamağı sonrası görüntülendi! Sosyal medya onları konuştu 2

İkilinin samimi hallerine sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü çifte; 'çok tatlısınız', 'çok yakışıyorlar', 'aşırı sempatikler' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Paris kaçamağı sonrası görüntülendi! Sosyal medya onları konuştu 3

Serenay Sarıkaya mert demir
