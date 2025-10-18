'Serveti araştırılsın' denmişti! Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti! 200 milyon TL'lik servet iddialarına nokta koydu! "Bakkala veresiye yazdıran insanlarız"

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ünlü sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün ardından kendisine ve kardeşine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında ilk kez konuştu.

'DAHA ACIMIZI YAŞAYAMADAN'

"Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Gülter, hakkında çıkan 'yasaklı madde kullanımı' ve 'annesiyle para ilişkisi kurduğu' gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve "Ben yıllardır kendi emeğiyle çalışan bir hemşireyim. Annemin adı üzerinden yapılan bu iftiralar bizi yıprattı" dedi.

Günaydın'dan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Tuğyan Ülkem Gülter şu sorulara yanıt verdi;

Neden yasaklı madde testi yaptırdınız?

Aslında kendimi kimseye ispatlamak için yaptırmadım. Ben bunu annem için yaptım. Ben annemin kızıyım. Anneme de yasaklı madde kullandı dediler. Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı. Annemin raporları da tertemiz çıktı. Ben de bu testi kızım için yaptırdım. Kızım bu iftiradan zarar görmesin istedim. Nişanlıyım aynı zamanda onu da düşünerek yasaklı madde testi yaptırdım. Bu yaşıma kadar annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem gittikten sonra da bu şekilde anılmayı istemem. Güllü'nün kızıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Annem hayattayken gelmedi, öldükten sonra da gelemez.

Annenizle aranız iyi değil deniyordu. Neler söylemek istersiniz?

Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım.

Annenizin asistanı hakkında da suçlamalar yapıldı?

Ona da iftira atıyorlar. Benim anneme her zaman sahip çıktı. O bizim ablamız gibi. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Her zaman anneme destek olmuştur. Şunu da belirtmek isterim, annem Sultan Hanım'ı sahiplenmişti hatta hastanede tedavi gördüğü süreçte kendi velisiymiş gibi ailesiymiş gibi onlar adına hastanede imza attı bu kayıtlarda bellidir.

Sizi ilk günden itibaren hedef aldılar?

Bizim özel hayatımızı bilmedikleri için. Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok. Benim kızım özel okula gidiyordu, fazla masraf olmasın diye devlet okuluna aldık. Denildiği gibi annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydık? Ben hayatım boyunca çalıştım. Bugüne kadar kredi kartı bile kullanmadım.