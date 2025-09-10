MAGAZİN

Sessiz sedasız evlenmişti! Ceren Moray'dan nikah sonrası ilk paylaşım

Ünlü oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile sessiz sedasız evlendi. Oyuncu, nikah sonrası ilk paylaşımını yaparak mutlu günden yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Öznur Yaslı İkier

2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ‘Kavak Yelleri’ dizisiyle büyük çıkış yakalayan Ceren Moray, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

40 yaşındaki oyuncu, ikinci kez evlenerek yeni bir başlangıç yaptı. Ünlü isim, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile mutluluğa evet dedi.

Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Moray, evlilik cüzdanını ve mutlu günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Moray, evlilik sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Oyuncunun nikah kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ceren Moray, paylaşımına; ''Güneş güzel batıyordu, bizimkiler sürpriz yaptı. Bürokrasi (Merik Keskin) yardım etti. Helin el attı, kızlar maske getirdi, kral hadi dedi. 2 günde diğer faza geçiş yaptık. Tebrik eden, neşemize ve umudumuza ortak olan herkese çok teşekkürler. Darısı başınıza kardeşim'' notunu düştü.

