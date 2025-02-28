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Sessiz sedasız evlenmişti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Fatma Büşra Ayaydın anne oldu! Son hali gündemdeydi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 14:27
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Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi rolüyle hafızalara kazınan Fatma Büşra Ayaydın kariyerinde yükselirken oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyordu. Son olarak sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkan Fatma Büşra Ayaydın anne oldu.

Sessiz sedasız evlenmişti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Fatma Büşra Ayaydın anne oldu! Son hali gündemdeydi

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Selvi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Fatma Büşra Ayaydın kariyerinde yükselişe geçtiği dönemde oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti.

SEVİ

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fatma Büşra Ayaydın hayatını tamamen değiştirmiş ve tesettüre de girmişti. Bir tesettür giyim markası da kurduğu öğrenilen Ayaydın bu değişimiyle adından söz ettirmişti.

fatma

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Bilal Aslanoğlu ile sessiz sedasız evlendiği öğrenilen Fatma Büşra Ayaydın anne oldu. Ayaydın, sosyal medya hesabında bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

FATMA 2

Ayaydın, "Bebemle ilk Ramazan, inşallah" notuyla paylaşım yaptı. Ünlü isme kısa sürede tebrik mesajları yağdı.

paylaşım

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Büşra Ayaydın kurtlar vadisi
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