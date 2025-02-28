Sessiz sedasız evlenmişti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Fatma Büşra Ayaydın anne oldu! Son hali gündemdeydi

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Selvi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Fatma Büşra Ayaydın kariyerinde yükselişe geçtiği dönemde oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti.

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fatma Büşra Ayaydın hayatını tamamen değiştirmiş ve tesettüre de girmişti. Bir tesettür giyim markası da kurduğu öğrenilen Ayaydın bu değişimiyle adından söz ettirmişti.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Bilal Aslanoğlu ile sessiz sedasız evlendiği öğrenilen Fatma Büşra Ayaydın anne oldu. Ayaydın, sosyal medya hesabında bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

Ayaydın, "Bebemle ilk Ramazan, inşallah" notuyla paylaşım yaptı. Ünlü isme kısa sürede tebrik mesajları yağdı.