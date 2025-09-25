Sessiz sedasız evlenmişti! Rasim Ozan Kütahyalı boğaz manzaralı lüks eviyle gündemde

Nagehan Alçı ile 13 yıllık evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandıran Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturdu.

Sosyal medya hesabından nikahından görüntülerini paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikâhtı" notunu düştü. Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın pilates antrenörü olduğu öğrenildi.

Sessiz sedasız evliliği büyük ses getiren Rasim Ozan Kütahyalı şimdi de boğaz manzaralı lüks eviyle gündem oldu.

Dubleks evinde devasa bir kütüphanesi olan Kütahyalı'nın evinde; 5 banyolu yatak odası, 4 adet çalışma odası, 2 adet kış bahçesi, 1 adet çocuk oyun odası ve üstü kapanabilir müstakil havuz bulunuyor.

Evin görüntüleri EnSonHaber YouTube kanalından alınmıştır.