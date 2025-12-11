MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sessiz sedasız kadrodan çıkarılmıştı! Kuruluş Orhan'a Alina Boz bombası

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu Kuruluş Orhan son dönemde reytinglerde düşüşte. Kadrosuyla adından söz ettiren diziye, DOC dizisinde bir anda çıkarılan Alina Boz Asporça Hatun rolüyle dahil oluyor.

Sessiz sedasız kadrodan çıkarılmıştı! Kuruluş Orhan'a Alina Boz bombası

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla başrole Mert Yazıcıoğlu'nun geldiği Kuruluş Orhan son dönem reytingleriyle dikkat çekiyor. Yeni sezon dizileriyle kıyasıya mücadele etse de sıralamada geriye düşen TRT dizisine bomba bir isim daha dahil oldu.

İtalya’nın fenomen dizisi Doc'un Türkiye uyarlamasında başrol olarak anlaşma yapan Alina Boz kadrodan bir anda çıkarılmıştı. Alina Boz çıkarıldığını ise uçakta haberlerden öğrenmişti.

Sessiz sedasız kadrodan çıkarılmıştı! Kuruluş Orhan a Alina Boz bombası 1

ASPORÇA HATUN'A HAYAT VERECEK

Alina Boz’un yeni dizisi merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon birçok projeden teklif alan Boz geçen yaz görüştüğü Bozdağ Film’den gelen “Kuruluş Orhan”da karar kıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçen yıl anlaştı, provaya bile gitti! Kovulduğunu öğrendi Geçen yıl anlaştı, provaya bile gitti! Kovulduğunu öğrendi

Başarılı oyuncunun fenomen dizide Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun’a hayat vereceği öğrenildi.

Sessiz sedasız kadrodan çıkarılmıştı! Kuruluş Orhan a Alina Boz bombası 2

Alina Boz ile Mert Yazıcıoğlu izlenme rekoru kıran "Aşk101" dizisinde de beraber oynamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Ural ayrıldı mı? Yayına çıkmama sebebi...Hakan Ural ayrıldı mı? Yayına çıkmama sebebi...
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söylediMehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Alina Boz Kuruluş Orhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.