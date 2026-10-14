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Sevdiğim Sensin 21. bölüm 3. fragman izle! 'Senarist yine başa döndü'

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Star Tv'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin 21. bölümüyle ekrana gelecek. Perşembe akşamlarına damga vuran fenomen dizi yeni fragmanıyla tepki çekti.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm 3. fragman izle! 'Senarist yine başa döndü'
Öznur Yaslı İkier

Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin dizisi her hafta iddialı bölümleriyle seyircisini ekrana kilitliyor.

Bu hafta 21. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragmanıyla tepki çekti. Dizinin yeni bölüm fragmanına Erkan'ın Dicle'ye olan kötü davranışları damga vurdu.

**SEVDİĞİM SENSİN 21. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Erkan karakterini nasıl bozdun senarist yazıklar olsun!', 'Senarist yine başa döndü', 'Yine başa döndü bu kızı neden ezik gösteriyorsunuz'' gibi yorumlar yapıldı.

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ:
Erkan’ın işiyle ilgili önemli bir yanlışa sebep olan Dicle, hatasını telafi etmek için harekete geçer. Sonunda Dicle, Erkan’ın bile beklemediği bir gelişmeye imza atarak projede önemli bir ilerleme sağlar.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm 3. fragman izle! Senarist yine başa döndü 1

Dicle’nin bazı sorunları kendi başına çözmesi, İnci’nin köşkte onu baskı altına almasını ve çaresiz bırakmasını zorlaştırır. Ancak İnci pes etmez ve bu kez gözünü Havva’ya diker. Gizli planını devreye sokmaya hazırlanan İnci, köşkte dengeleri değiştireceği bir adım atar.
Sevdiğim Sensin 21. bölüm 3. fragman izle! Senarist yine başa döndü 2

Şirin’in çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşayan Dicle, İnci’nin karşısına çıkmasıyla zor bir karar vermek zorunda kalır. Şirin’in barınabilmesi için beklenmedik bir yol seçen Dicle, Fatoş’un desteğiyle hayatında yeni ve farklı bir yolculuğa çıkar.

Ali Cabbar ise Esat’la ilgili kötü planını uygulamaya devam ederken ilk kez bir açık verir. Üstelik bu açık, köşkte yaşayanlardan birinin dikkatinden kaçmaz.

Civan’a gerçeği anlatmasının ardından umutsuzluğa kapılan Nilüfer ise hiç beklemediği bir hamleyle karşılaşır. Dicle’nin yardımıyla gerçekleştirdiği plan, Nilüfer için beklenmedik sonuçlar doğururken Dicle ve Erkan bu kez daha önce hiç olmadıkları kadar sert bir şekilde karşı karşıya gelir.

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Aytaç Şaşmaz Helin Kandemir Sevdiğim Sensin dizisi
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