MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sevgilisinden yeni ayrıldı! Yasemin Kay Allen'den iddialı pozlar

Bir süre önce ilişkilerine ikinci bir şans veren Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, yeniden ayrılmıştı. Ayrılık sonrasında ünlü oyuncudan cesur pozlar geldi. Yasemin Kay Allen'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sevgilisinden yeni ayrıldı! Yasemin Kay Allen'den iddialı pozlar
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir dönem sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla anılan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı kısa süreli aşkla adından söz ettirmişti.

Mart ayında başlayan bu sürpriz ilişki, çok geçmeden sona ermiş; taraflar yollarını sessizce ayırmıştı.

Ancak Nisan ayında Erdal Kaya’nın, Allen’ın California’da çekilmiş bir fotoğrafını; "Biraz kafa dağıtma zamanı" notu ve kalp ile gül emojileriyle paylaşarak, aşklarına yeniden şans vermişti.

Ancak ikilinin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek ayrıldığını öğrenilmişti.

yasemin 1

Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen'den iddialı pozlar geldi. Leopar desenli mayo benzeri bir üst giyen ünlü isim cesur pozlarını peş peşe yayınladı.

YASEMİN 2

Yasemin Kay Allen'in pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

![yasemin 3](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/20473670/1200xauto.jpg

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adını ifşa etmişti! Ünlü fenomene dava şoku Adını ifşa etmişti! Ünlü fenomene dava şoku
Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş

Anahtar Kelimeler:
yasemin kay allen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

O transferde yer yerinden oynadı! Uğurcan Çakır öyle bir paylaşım yaptı ki...

O transferde yer yerinden oynadı! Uğurcan Çakır öyle bir paylaşım yaptı ki...

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.