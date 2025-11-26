MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Show Tv fenomen dizi Bahar için kararını verdi! Yayın akışı değiştirildi

Show TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”, son dönemde reytinglerde beklentiyi karşılayamadı. Show Tv fenomen dizi için kararını verdi.

Show Tv fenomen dizi Bahar için kararını verdi! Yayın akışı değiştirildi
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Fenomen dizi yeni sezonda değişen kadrosu ve hikayesiyle reytinglerde beklentiyi karşılayamamaya başladı.

Dizinin akıbeti sevenlerini endişelendirirken Show TV, fenomen dizi hakkında kararını açıkladı.

Show Tv fenomen dizi Bahar için kararını verdi! Yayın akışı değiştirildi 1

SHOW TV KARARINI VERDİ

Üç sezondur salı akşamları yayınlanan 'Bahar'ın yeni bölümü 7 Aralık Pazar gününe çekilirken Show TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak.

Show Tv fenomen dizi Bahar için kararını verdi! Yayın akışı değiştirildi 2

'Bahar'ın yeni sezon oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?
Survivor şampiyonu askere gidiyor! Günler sonra teslim olacakSurvivor şampiyonu askere gidiyor! Günler sonra teslim olacak

Anahtar Kelimeler:
Show TV bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.