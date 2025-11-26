Show Tv fenomen dizi Bahar için kararını verdi! Yayın akışı değiştirildi

Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Fenomen dizi yeni sezonda değişen kadrosu ve hikayesiyle reytinglerde beklentiyi karşılayamamaya başladı.
Dizinin akıbeti sevenlerini endişelendirirken Show TV, fenomen dizi hakkında kararını açıkladı.
Üç sezondur salı akşamları yayınlanan 'Bahar'ın yeni bölümü 7 Aralık Pazar gününe çekilirken Show TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak.
'Bahar'ın yeni sezon oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.
